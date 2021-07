Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hat der Brexit fünf Jahre nach dem Referendum den Briten schon irgendwelche Vorteile gebracht, fragen sich die Analysten der Helaba.In der Berichtswoche stünden die Zahlen zum monatlichen Bruttoinlandsprodukt für Mai an. Da Großbritannien wegen der zügigeren Impfungen den meisten europäischen Ländern etwas voraus sei, könne man es als Muster für andere sehen. Im April habe es eine Welle an Lockerungen gegeben, die zu einem deutlichen Wachstumsschub geführt hätten. Im Mai habe die Dynamik aber vermutlich schon wieder etwas nachgelassen. Zumindest würden rückläufige Einzelhandelsumsätze auf weniger Euphorie deuten, während andere Sektoren aber weiter zugelegt hätten. Im zweiten Quartal werde das Wachstum - nach der Schrumpfung um 1,6% in der Vorperiode - kräftig ausfallen. So sei mit einem Zuwachs von fast 4% - nicht annualisiert! - oder sogar darüber hinaus zu rechnen. Für das Gesamtjahr 2021 könnte die Prognose der Analysten von 5,7% zu konservativ sein.Die für den 19. Juli avisierten weiteren Lockerungen würden dem Wachstum ebenfalls Impulse geben. Aber könnten die überhaupt stattfinden oder gebe es gar einen weiteren Lockdown? Denn die in Großbritannien weit verbreitete Delta-Variante des Coronavirus habe die Zahl der Neuinfektionen trotz der hohen Impfquoten in die Höhe schießen lassen, die 7-Tages-Inzidenz sei über 200 geklettert. Die Hospitalisierungen seien jedoch nur zu einem Bruchteil der vorherigen Pandemiewellen gestiegen. Die britische Regierung scheine - anders als die deutsche Öffentlichkeit - Ruhe zu bewahren und halte an dem Termin fest. Dann bleibe nur noch die Frage, ob England nach dem Titel des Impf-Europameisters auch Fußball-Europameister werde (05.07.2021/ac/a/m)