Wien (www.aktiencheck.de) - Dass es im Fall eines ungeregelten - also "harten" - Brexit auch Gewinner geben könnte, wird in der innereuropäischen Diskussion in der Regel ausgeschlossen, so die Experten von "FONDS professionell".Sollte sich Großbritannien klar von der EU trennen, könnten sich die Briten weltweit auf die Suche nach Freihandelspartnern machen. Würde man sich mit der Botschaft "Jeder kann zu uns kommen und mit uns völlig problemlos Handel treiben" international auf die Suche nach neuen Wirtschaftspartnern machen, wäre das für Großbritannien, speziell die Schwellenländer, aber auch für den gesamten Welthandel von Vorteil. Mobius glaube allerdings selbst nicht wirklich an diese maximale Freihandelsvariante. Wahrscheinlicher sei eine entschärfte Brexit-Variante, um den Kontakt zur EU nicht zu stark zu beeinträchtigen.Ob es Ende des Monats wie eigentlich vorgesehen überhaupt zum Austritt der Briten aus der europäischen Gemeinschaft komme, sei auch wenige Tage davor noch weitgehend unklar. Jüngsten Berichten zufolge bemühe sich Premierministerin Theresa May um eine Verschiebung, die EU habe sich dazu zuletzt eher zurückhaltend geäußert. Eine Fristverlängerung, so sei EU-Chefverhandler Michel Barnier zitiert worden, wäre nur dann eine Option, wenn sich daraus ein Nutzen für die EU ergäbe. Mehrheitlich sei diese Äußerung als Versuch gewertet worden, Druck auf die Briten auszuüben, im Unterhaus eine tragfähige Koalition für einen "weicheren" Brexit zu bilden. Europas Staatschefs würden sich am 21. März zu einer monatlichen Ratsversammlung (European Council) in Brüssel treffen. (20.03.2019/ac/a/m)