Hannover (www.aktiencheck.de) - Am 12. März begannen die Tage der großen Entscheidungen, so die Analysten der Nord LB.Die Abstimmungen hätten demonstriert, dass es signifikante Risse in allen politischen Lagern bis hin zur Regierung gebe. So hätten etwa auch nicht alle Minister so abgestimmt, wie die Premierministerin es gewollt habe. Es würden sich eine mangelnde Kompromissfähigkeit und bisweilen sogar Inkonsistenzen im Wahlverhalten zeigen. Abermals habe sich auch Labour unrühmlich gezeigt - habe man vor einer Woche noch Offenheit über eine Volksabstimmung gezeigt, hätten die Abgeordneten nun wieder größtenteils dagegen gestimmt.Die EU habe sich zwar offen für eine Verlängerung gezeigt, habe aber signalisiert, dass sie gewisse Fortschritte sehen wolle. Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, habe zuletzt jedenfalls intensiv um eine längere Aufschiebung bei den EU Mitgliedern geworben. Dies habe Erfolg gezeigt. Am 21. März habe auf dem EU-Gipfel der Verlängerung zugestimmt werden können. Bei einer Zustimmung des Parlaments zum Austrittsabkommen käme es nun zu einem geordneten Brexit am 22. Mai; andernfalls würde eine Fristverlängerung bis zum 12. April greifen. Bis dahin müsste London entschieden haben, ob das Königreich an den EU-Wahlen teilnehmen solle. Der chaotische Eindruck, den die Politik in Großbritannien derzeit hinterlasse, führe aber zu der Schlussfolgerung, dass es wahrscheinlich egal sei, wieviel Zeit man den Briten gebe. Die Eitelkeiten seien nicht auf einen Nenner zu bringen. Wahrscheinlich würden nicht einmal Neuwahlen helfen. Insofern möge das Positive sein, dass der Aufschub Politik und Wirtschaft mehr Vorbereitungszeit auf einen möglichen harten Brexit gebe. (Ausgabe April 2019) (26.03.2019/ac/a/m)