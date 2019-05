In ihrer sehr emotionalen Rede habe die Premierministerin darauf hingewiesen, dass die Bereitschaft für Kompromisse essentiell wäre und dass der nächste Parteiführer die unterschiedlichen Fraktionen zusammenbringen müsse. Ein Kompromiss "ist kein dreckiges Wort" habe sie Sir Nicholas Winton zitiert.



Egal, wer nun die neue Premierministerin oder der neue Premierminister sein werde: Sie oder er werde vor den gleichen Herausforderungen stehen zutiefst verfeindete Lager mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft Großbritanniens in der EU zusammenzubringen. Eine ganze Reihe von Tories hätten sich nun für die Nachfolge positioniert. Boris Johnson sei der prominenteste Name.



Ein neuer Premier werde möglicherweise auch noch einmal versuchen, bei der EU weitere Zugeständnisse zu bekommen. Das erhöhe die Chancen, dass es abermals schwer werde, den Termin im Oktober zu halten. Aber selbst wenn es kleinere Handreichungen geben sollte - die EU werde in den Hauptpunkten wie der nordirischen Grenze nicht einknicken. Die Hausaufgaben in Großbritannien müssten auch gemacht werden. Doch leider seien die Voraussetzungen dafür - egal wer Mays Nachfolger werde - nicht die besten, es sei denn Neuwahlen würden die Zusammensetzung des Parlaments ändern. Nur die werde es nicht geben, denn beide große Parteien müssten dramatische Einbußen befürchten.



Somit befinden wir uns wieder am Anfang und sind keinen Schritt weiter, so die Analysten der Nord LB. Die Briten seien im Chaos und würden weiter auf einen harten Brexit zusteuern.



Theresa May kündige ihren Rücktritt zum 7. Juni an. Sie werde noch so lange Premierministerin bleiben, bis ihre Nachfolgerin gefunden sei. Der Druck auf die Politikerin sei zuletzt vor allem innerparteilich auch angesichts der Verluste bei den Kommunal- und Europawahlen zu hoch geworden. Der oder die Nachfolger(in) stehe nun aber vor derselben eigentlich unlösbaren Aufgabe. In einer ungewöhnlich emotionalen Rede habe sie abermals für Kompromissbereitschaft geworben. Doch es sei zu befürchten, dass dies weiter ein Fremdwort für Rees-Mogg auf der einen und Corbyn auf der anderen Seite bleibe. Die Lage sei und bleibe verfahren und das politische Chaos könnte am Ende den Worst Case in Form eines "Hard Brexit" bedeuten. (24.05.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die britische Premierministerin hat soeben ihren Rücktritt zum 7. Juni angekündigt, so die Analysten der Nord LB.Damit ziehe sie die Konsequenz aus einer ganzen Reihe von Misserfolgen, seien es die vergeblichen Versuche den Brexit Vertrag durch das Parlament zu bringen oder die Einbußen bei den letzten Wahlen, die in einen immer stärker zunehmenden innerparteilichen Druck gemündet seien. Sie vermeide somit eine neue Misstrauensabstimmung, die möglicherweise diesmal weniger positiv ausgegangen wäre.Es sei Theresa May letztlich nicht gelungen, die verfeindeten politischen Lager zu Kompromissen zu bewegen. Insofern könne man wohl auch festhalten, dass man sie in das offene Messer habe laufen lassen. Sehr bezeichnend sei, dass sie beispielsweise zuletzt einige Angebote in Richtung Labour gemacht habe, wie mit einer neuen Volksabstimmung, Sicherung von Arbeitnehmerrechten und Umweltstandards und Jeremy Corbyn sich weiter keinen Millimeter bewegt habe. Auch aus ihrer eigenen Partei sei zunehmend Gegenwind gekommen, obwohl sie sich dort ebenfalls durchaus flexibel gezeigt habe.