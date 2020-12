Ein No-Deal würde außerdem die Wahrscheinlichkeit zusätzlich erhöhen, dass das Vereinigte Königreich seine Einigkeit verliere. Die Grenze zwischen Nordirland und Irland könnte zu einem Minenfeld werden und in Schottland sei die Unabhängigkeitsbewegung wieder im Aufwind. Die Hoffnung, in absehbarer Zeit einen Freihandelsvertrag mit den USA schließen zu können, dürfte Johnson im Übrigen in diesem Fall begraben. Der designierte US-Präsident Joe Biden, der irische Wurzeln habe, habe bereits deutlich signalisiert, dass ein Bruch mit dem Karfreitagsabkommen - darauf liefe ein No-Deal hinaus - die Chancen Großbritanniens auf ein Abkommen mit den USA auf Null reduzieren würde.



Kompromisslinien



Wie also könnte ein Kompromiss aussehen? Im Wesentlichen würden sich die Gespräche der letzten Wochen um drei zentrale Streitpunkte drehen: Faire Wettbewerbsbedingungen, den angemessenen Streitschlichtungsmechanismus und Fischerei. Es gehe also darum, ob Großbritannien die Sozial-, Umwelt- und Beihilfestandards der EU einhalte, ob Verstöße gegen den Vertrag durch Strafzölle beantworte bzw. wie derartige Konflikte gelöst werden könnten und den Zugang der EU-Länder zu britischen Gewässern. Zuletzt sei berichtet worden, es gäbe im Bereich der fairen Wettbewerbsbedingungen ("level playing field") und bei der Fischerei Fortschritte. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe von einem "Pfad zu einer Einigung" gesprochen, der jetzt möglich sei. Angesichts der sybillinischen Formulierungen wie etwa, dass man bei Verstößen gegen Beihilferegeln "der Situation, wenn nötig autonom, abhelfen" (von der Leyen) könne, sei man offensichtlich bereit, über vage Formulierungen gesichtswahrende Lösungen zu finden. Auch die Aussage, bei den Umwelt- und Sozialstandards habe die EU "einen starken Mechanismus gegen Rückschritte" ausgehandelt, unterstreichet diesen Ansatz. Letztlich verschiebe man Probleme in die Zukunft, was von der Leyen im Prinzip zugebe, wenn sie sage, dass es weiterhin Schwierigkeiten bei der Frage gäbe, wie der faire Wettbewerb zukunftsgerecht gemacht werden könne.



Beim emotional hoch aufgeladenen Thema der Fischfangquoten laufe es möglicherweise ebenfalls darauf hinaus, dass man dieses Problem zurückstelle. Die Forderung der EU nach dauerhaften Fangquoten werde von London abgelehnt, das stattdessen die jährliche Neuverhandlung der Fischquoten verlange. Das wiederum sei für Frankreich inakzeptabel. Da das Vereinigte Königreich einen Großteil des Fischfangs an die EU verkaufe, habe die EU hier durchaus eine gute Verhandlungsposition. Zwei Lösungen würden denkbar erscheinen. Man könnte den Weg der Revisionsklauseln beschreiten. In diesem Fall würden zunächst Quoten vereinbart, diese könnten aber zu einem späteren Zeitpunkt revidiert und neu verhandelt werden. Alternativ könne man die Fischerei aus dem Freihandelsabkommen ausklammern und die Verhandlungen darüber auf das kommende Jahr verlagern.



Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe mal auf morgen



Die Verschiebung von Problemen in die Zukunft klinge weder sonderlich originell noch sinnvoll. In der Politik sei das aber ein durchaus übliches Vorgehen, das sich häufig durchaus bewährt habe. Komplexe Probleme könnten in der Regel nicht umfassend und für alle Zeiten gelöst werden und die EU habe während der Eurokrise, aber auch im Rahmen der Verhandlungen um den EU-Wiederaufbaufonds gezeigt, dass auch die Lösungen, die weit davon entfernt seien, perfekt zu sein, Fortschritt bedeuten würden.



Gehe man also davon aus, dass die bestehenden Probleme zumindest temporär ausgeräumt würden, würde dies auf ein Freihandelsabkommen, wie es mit Kanada bestehe, hinauslaufen. Dieses wäre gekennzeichnet durch eine Minimierung der Handelshemmnisse, also einem weitestgehend zoll- und quotenfreien Güterhandel. Es wäre ein willkommenes, wenn auch sicher nicht perfektes Weihnachtsgeschenk. Und wenn der Ratifizierungsprozess sich etwas hinziehen sollte, dann sollte man sich nicht daran stören, dass es nachträglich geliefert werde. (18.12.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Kompromisslinien sind vage, aber offensichtlich gibt es sie, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank im aktuellen "Wochenbarometer".Ein Scheitern der Gespräche wäre weder im Interesse von Boris Johnson, noch von Großbritannien oder der EU. De la Rubia bleibe daher zuversichtlich: Es gebe einen Deal.Der Countdown zum Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt laufe und beide Verhandlungsseiten würden sich offensichtlich darin üben, mit mehr oder weniger durchsichtigen Taktiken das beste für sich herauszuholen. Am Ende, so de la Rubias Erwartung, werde man sich einigen, alles andere wäre kaum vermittelbar, weder in Großbritannien noch in der EU. Wenn man so nah am Abgrund gegeneinander antrete, dann könne man allerdings nie ausschließen, dass es nicht doch noch zu einem Absturz komme, namentlich der harte Brexit mit allen seinen wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen.Premierminister Boris Johnson und EU-Chefunterhändler Michel Barnier schienen beim Verhandeln von US-Präsident Donald Trump gelernt haben. Johnson verkaufe es als ein Entgegenkommen an die EU, dass er bereit sei, das nach eigenem Bekunden (!) völkerrechtswidrige Binnenmarktgesetz wieder zu kassieren. Barnier sei wohl bereit von der etwas absurd anmutenden Forderung Abstand zu nehmen, dass bei einer künftigen Verschärfung von Standards und Regulierungen in der EU diese von Großbritannien nachvollzogen werden müssten. Man schaffe also aus dem Nichts Verhandlungsmasse und ziehe die Forderung im Anschluss wieder zurück. Das sei in dieser Phase sehr nützlich, da Boris Johnson jetzt vor die Öffentlichkeit treten und behaupten könne, seht her, ich habe gesichert, dass Großbritannien souverän über seine Standards und Regulierungen entscheiden könne. Denn auch darum gehe es: Johnson müsse daheim den Deal - so es einen gebe - verkaufen, ohne dass ihm der von seinen so genannten Parteifreunden um die Ohren gehauen werde. Natürlich habe sich Johnson selbst in diese missliche Lage hineinmanövriert, in dem er immer wieder betont habe, dass Großbritannien auch ohne Deal gut, vielleicht sogar besser zurechtkomme. Damit habe Johnson versucht, gegenüber der EU glaubwürdiger aufzutreten - hallo, ich meine es wirklich ernst - und die Tories zu beruhigen. Die Gefahr, dass die radikalen Brexiteers diese Stimmung verstärken würden und sich eine nicht mehr zu kontrollierende Eigendynamik ergebe, habe Johnson stets in Kauf genommen. Jetzt sei es also Zeit, zurückzurudern und gleichzeitig innenpolitisch zu überleben.Nun möge man einwenden: Was solle schon passieren, wenn Großbritannien den Binnenmarkt verlasse, bis jetzt sei doch auch nichts passiert? Die bisherigen Marktreaktionen auf den Ausstieg Großbritanniens aus der EU seien tatsächlich kaum wahrnehmbar und wirtschaftliche Folgen könne man bis heute nicht wirklich identifizieren, zumal sie gegebenenfalls von den Folgen der Pandemie überlagert würden. Beruhigend? Keineswegs. Die Nagelprobe komme erst jetzt. Denn auch nach dem Ausstieg aus der EU am 1. Januar 2020 sei Großbritannien weiterhin Mitglied des Binnenmarktes. Die Probleme würden ab dem 1. Januar 2021 zutage treten, wenn eben dieser Binnenmarkt verlassen werde. Bei den Auswirkungen auf die Wirtschaft stehe Großbritannien jetzt vor der Wahl: Solle es schlimm oder solle es richtig schlimm werden? Denn auch bei einem Freihandelsabkommen à la Kanada werde das Vereinigte Königreich nicht mehr im Binnenmarkt sein. Damit würden die Vorteile eines relativ weit integrierten Marktes für Dienstleistungen - das betreffe vor allem die Finanzdienstleistungen, die bislang aus der Londoner City heraus an Kunden in der EU angeboten werden könnten - verloren gehen. Mit einem Freihandelsabkommen könnte man aber immerhin verhindern, dass im Güterhandel Zölle nach der für beide Seiten ungünstigen Maßgabe der Welthandelsorganisation erhoben würden. Ohne Abkommen würden beispielsweise auf Autos, die von Großbritannien in die EU ausgeführt würden, Zölle von 10% drohen, Autoteile würden mit Sätzen von 3 bis 4,5 % belastet werden. BMW habe bereits angedeutet, dass die Mini-Produktion in Großbritannien im Fall eines No-Deal verlagert werden könnte. Bei einigen Agrarprodukten wie Lamm- und Rindfleisch würde die EU mit einem Zollsatz von 40% zuschlagen. Dazu kämen noch zahlreiche nicht-tarifäre Handelshemmnisse wie Sicherheitskontrollen und administrative Kosten im Zusammenhang mit Dokumenten, die belegen würden, dass bestimmte Normen und Standards eingehalten würden. Ohne Freihandelsabkommen würden die damit verbundenen Kosten möglicherweise sogar schwerer wiegen als die Zölle selbst. Vor dem Hintergrund dieser künftigen Handelshemmnisse, die dem Produktionsstandort Großbritannien voraussichtlich schweren Schaden zufügen würden, habe das "Office of Budget responsibility", das beim britischen Finanzministerium angesiedelt sei, geschätzt, dass in 15 Jahren die Wirtschaftsleistung Großbritanniens 8% niedriger ausfalle im Vergleich zu einer fortgesetzten Mitgliedschaft in der EU. Mit einem Freihandelsabkommen würde das Bruttoinlandsprodukt auch niedriger ausfallen, und zwar rund 5%.