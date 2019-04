Wien (www.aktiencheck.de) - Beim Thema Brexit scheint sich erneut eine Wende anzubahnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Premier May räume nun zum ersten Mal eindeutig dem Verhindern des No-Deal-Brexits Vorrang vor parteipolitischen Überlegungen ein. Sie riskiere damit einen Konflikt mit ihrer konservativen Partei und dem Koalitionspartner. Neuwahlen würden weiter ein realistisches Szenario bleiben. Das GBP habe positiv aber nicht euphorisch auf die Neuigkeit reagiert. Dies zeige, dass ein positiver Ausgang des Brexits bereits weitgehend eingepreist sei.Datenseitig werde heute in den USA der ADP-Beschäftigungsbericht einen Ausblick auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag liefern. Der ISM für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe dürfte heute, wie sein Pendant des Verarbeitenden Gewerbes am Montag, keine unmittelbar bevorstehende Abschwächung der US-Konjunkturdynamik ausweisen. (03.04.2019/ac/a/m)