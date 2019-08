Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Brexit-Drama spitzt sich zu, so Christian Apelt, CFA bei der Helaba.



Premierminister Boris Johnson schicke das Unterhaus vom 9. September bis zum 14. Oktober in eine außergewöhnlich lange Sitzungspause. Das Britische Pfund habe leicht nachgegeben, vor allem die hohe implizite Volatilität unterstreiche die wachsende Nervosität. Die Brexit-kritischen Abgeordneten hätten damit nur wenige Tage Zeit, um einen ungeordneten EU-Austritt am 31. Oktober mit einem Gesetz zu verhindern. Alternativ könnte das Unterhaus dem Premier das Misstrauen aussprechen - die Erfolgsaussichten hierfür seien angesichts der nur hauchdünnen Regierungsmehrheit nicht schlecht. Dann fällige Neuwahlen könnte Johnson aber in den November verlegen, also erst nach einem EU-Austritt. Die Opposition müsste eine alternative Übergangsregierung bilden, die bei der EU eine Fristverlängerung beantrage. Hierfür zeichnee sich aber bislang keine Lösung ab. Sei damit der Verfall des Vereinigten Königreichs ins wirtschaftliche und politische Chaos unabwendbar? Noch nicht, wenn nicht das Parlament, dann zaubere womöglich gar Johnson einen Ausweg aus dem Brexit-Schlamassel. Zuzutrauen sei Boris ja wirklich alles! (30.08.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.