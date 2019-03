London (www.aktiencheck.de) - Nach der Abstimmung über die Verlängerung des Brexit-Prozesses hat das britische Pfund zur Börsenöffnung heute früh keine signifikante Bewegung gezeigt und notiert derzeit bei über 1,32 zum US Dollar, so Christopher Gannatti, Head of Research bei WisdomTree.Wenn die 27 EU Staaten dem Antrag auf Verlängerung nicht nachkommen würden, könnte ein negatives Risiko für das britische Pfund bestehen.Der FTSE 100 Index (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) deute heute Morgen in eine positive Richtung, wenngleich er auch während der Woche nicht wesentlich negativ beeinflusst worden sei. Die Experten würden die Anleger daran erinnern, dass sich die signifikante Schwäche des Britischen Pfunds für multinationale Unternehmen innerhalb Großbritanniens recht positiv erwiesen habe, und dies könnte auch weiterhin ein Aspekt im Falle einer Währungsschwäche sein. (15.03.2019/ac/a/m)