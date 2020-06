Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es an den Vortagen weiter leicht nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen zuletzt aber aus dem mehrtägigen Aufwärtstrend knapp heraus bewegt.



Es biete sich bei Brent weiterer Spielraum bis zur Hürde bei 43,29 USD. Eine Abschwächung der Aufwärtsdynamik müsse jedoch klar einkalkuliert werden. Abgaben in Richtung der 39,42 USD seien nochmals möglich, bevor ein Ausbruchsversuch an den 43,29-44,34 USD gestartet werden könne. Unter 39,42 USD sollte Brent möglichst nicht fallen, da dann Abgaben in Richtung 36,99 USD möglich würden. (22.06.2020/ac/a/m)



