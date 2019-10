Paris (www.aktiencheck.de) - Die Abwärtsbewegung bei Brent setzte sich auch am Montag weiter fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei der Kursverlauf auch in den alten mittelfristigen Abwärtstrend zurückgefallen.



Die Abwärtsbewegung besitze zunächst weiteren Spielraum bis zum Aufwärtstrend der Vorwochen. Welcher bei 58,60 USD Unterstützung biete. Sollte dieser ebenfalls durchbrochen werden, könnte sich die Korrektur noch bis in den Bereich 55,86 USD ausdehnen. Auf der Oberseite biete sich Erholungsspielraum bis 61,00 USD. Erst darüber helle sich das Chartbild auch nachhaltig auf. (01.10.2019/ac/a/m)



