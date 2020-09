Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Montag weiter stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten es geschafft, sich an die Hürde bei 42,42 USD wieder heran zu bewegen.



Wenn es nach einem Rücksetzer gelinge, die 42,42 USD zu durchbrechen, biete sich weiterer Spielraum bis in den Bereich der 43,58 USD. Ausgehend von diesem Hoch müsste intraday eine Konsolidierung einkalkuliert werden. Bereits Abgaben unter dem bei 41,55 USD liegenden Aufwärtstrend der Vortage dürften das Chartbild hingegen eintrüben. (29.09.2020/ac/a/m)



