Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag bewegte sich der Ölpreis in sehr enger Handelsspanne, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen im Bereich der Hürde bei 41,63 USD gehalten.



Eine Fortsetzung der Erholung sei jederzeit möglich. Spielraum würde sich dabei bis in den Bereich der 43,29-43,92 USD bieten. Erst darüber öffne sich der Weg nachhaltig nach oben. Auf der Unterseite werde der Aufwärtstrend der Vortrage bei derzeit 40,60 USD relevant. Rutsche Brent darunter, könnte ein weiterer Rücklauf bis 39,42 USD anstehen. (01.07.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.