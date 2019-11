Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte am Mittwoch aus dem steilen Aufwärtstrend der Vortage nach unten heraus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dies habe einen Rückfall nach sich gezogen, welcher auch unter die 61,89 USD geführt habe.



Innerhalb des Trendkanals der Vorwochen seien weitere Abgaben möglich, bevor im Bereich der 60,66 USD die Trendkanalunterkante wieder stützen sollte. Darüber sei eine Erholung in Richtung der 64,50 USD nicht auszuschließen. Sollte Brent aber unter 60,66 USD fallen, könnte mit Abgaben in Richtung der 59,19 USD gerechnet werden. (07.11.2019/ac/a/m)



