Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Donnerstag zunächst noch weiter nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten dabei die bei 71,98 USD liegende Unterstützung erreicht und hätten sich in der Folge umfassend erholen können.



Das bullische Reversal oberhalb der 71,98 USD könnte die laufende Konsolidierung bereits vollständig beenden. Nachdem auch der Abwärtstrend der Vortage durchbrochen worden sei, biete sich die Chance, wieder in Richtung der 75,96 USD anzusteigen. Erst oberhalb dieser Hürde biete sich mittelfristig neues Potenzial. Mit einem zweiten Test der 71,98 USD könne nach einer Gegenbewegung aber nochmals gerechnet werden. (09.07.2021/ac/a/m)





