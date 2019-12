Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Für den Ölpreis ging es am Freitag nicht mehr weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend sei das Momentum zunächst zum Erliegen gekommen.



Ausblick: Die Notierungen seien bereits aus dem Intradayaufwärtstrend der Vortage herausgerutscht, was eine Konsolidierung nach sich ziehen könnte. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 64,57 USD. Erst unterhalb dieser Unterstützung werde es insgesamt wieder bärischer. Schaffe es Brent nach dem Rücksetzer wieder über die 66,76 USD hinaus, würden 67,63 USD schnell erreichbar. (23.12.2019/ac/a/m)





