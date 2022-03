Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent hielt sich auch am Montag in enger Handelsspanne auf hohem Niveau, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt seien die Notierungen allerdings wieder in Richtung des Vortageshochs angesprungen.



An der Hürde bei 100,00 USD könnte Brent zunächst nochmals scheitern und eine zweite Konsolidierungswelle starten. Sollten die Notierungen jedoch klar über 100,00 USD ausbrechen können, biete sich weiteres Kurspotenzial bis in den Bereich der 105,75 USD. Abgaben unter 95,79 USD könnten alternativ eine größere Zwischenkorrektur bis 90,20 USD Einleiten, was sich aktuell jedoch nicht andeute. (01.03.2022/ac/a/m)





