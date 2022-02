Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Freitag wieder deutlich aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf habe im Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung der Vorwochen nach oben abprallen können und die Trendkanaloberkante erreicht.



Ausgehend von der Oberkante des Trendkanals bei 96,00 USD könnte es zunächst wieder zu einer Konsolidierung kommen. Spielraum biete sich dabei zunächst bis 93,96 USD, später in Richtung der bei 92,00 USD liegenden Kanalunterkante. Erst unterhalb der 90,50 USD trübe sich das Chartbild kurzfristig ein, was weitere Abgaben bis 87,69 USD ermöglichen könnte. Oberhalb der 96,50 USD biete sich alternativ die Chance einer Rallyverschärfung bis 100,00 USD. (14.02.2022/ac/a/m)



