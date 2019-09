Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Monatsbasis hat der Ölpreis zuletzt ein Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen "Hammers" ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Formation sollte Anleger hellhörig werden lassen, denn sie bilde sich auf Basis einer wichtigen Unterstützungszone aus. Gemeint sei die Bastion aus dem Erholungstrend seit Anfang 2016 (akt. bei 59,14 USD), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 57,36 USD) sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses von Januar 2016 bis Oktober 2018 (55,91 USD). Auf Basis dieser Haltezone habe der Ölpreis zuletzt wichtige Stabilisierungsanzeichen geliefert. Was aus charttechnischer Sicht aktuell möglicherweise anstehe, sei ein nachhaltiger Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend seit Ende Mai (akt. bei 60,84 USD). Gelinge dieser Befreiungsschlag, könnten Anleger endgültig von einem Halten der diskutierten Kernunterstützung ausgehen. Die Kombination aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei 68 USD, der 90-Wochen-Linie (akt. bei 68,35 USD) sowie einem weiteren FibonacciLevel (68,39 USD) definiere dann ein erstes Erholungsziel. Um die jüngste Stabilisierung nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es indes die angeführte Schlüsselhaltezone keinesfalls zu unterschreiten.

(10.09.2019/ac/a/m)



