Paris (www.aktiencheck.de) - Zunächst kam es am Freitag zu einem Rücklauf zur Unterstützung bei 71,78 USD, davon ausgehend sprangen die Notierungen des Brent-Ölpreises zuletzt aber deutlich an, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es biete sich die Chance, die Rally nach dem Test der 71,78 USD wieder aufzunehmen. Kursgewinne bis in den Bereich 75,59 USD würden möglich. Um ein Folgekaufsignal zu aktivieren, sollte sich Brent über die 73,52 USD bald hinausbewegen. Abgaben unter 71,78 USD seien hingegen zu vermeiden, da dies eine stärkere Korrektur bis 70,50 USD nach sich ziehen dürfte. (20.05.2019/ac/a/m)



