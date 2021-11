Paris (www.aktiencheck.de) - Die Abwärtsbewegung der Vorwochen beim Ölpreis Brent konnte auch am Montag nicht beendet werden, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Ölpreis Brent habe zwar eine Gegenbewegung einleiten können, diese sei jedoch am Widerstand bei 80,18 USD bereits wieder verkauft worden.



Weitere Abgaben in Richtung der 77,80 USD seien bei Brent jederzeit möglich. Hier biete sich dann die Chance einer Erholung. Nach dem klaren Bruch der 80,18 USD müsse aber anschließender ein Rückfall bis in den Bereich 76,11 USD mit einkalkuliert werden. Erst oberhalb der 82,27 USD helle sich das Chartbild nachhaltig auf, was abzuwarten bleibe. (23.11.2021/ac/a/m)





