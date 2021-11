Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag weiter moderat abwärts, konnte sich aber im Handelsverlauf schnell wieder fangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die schwächere Tendenz halte aber auch zum Wochenstart zunächst an.



Weitere Abgaben seien bei Brent möglich. Spielraum biete sich zunächst bis in den Bereich 80,70-80,18 USD. Ausgehend von dieser Unterstützungszone sei eine Gegenbewegung möglich. Es biete sich darüber hinaus die Chance, die Korrektur insgesamt zu beenden. Sollte Brent jedoch unter 80,18 USD rutschen, drohe ein starker Kursrückgang in Richtung der 77,80 USD. (15.11.2021/ac/a/m)





