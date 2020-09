Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Mittwoch deutlich abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien unter die 45,52 USD zurückgerutscht, was einen Kursrutsch bis unter die bei 44,53 USD liegende Unterstützung nach sich gezogen habe.



Nachdem sich der Ausbruch über die 46,21 USD so als kleine Bullenfalle dargestellt habe und auch der Aufwärtstrend der Vorwochen unterschritten worden sei, seien weitere Abgaben möglich. Spielraum biete sich dabei zunächst bis 43,58 USD. Halte diese Unterstützung nicht, könnte sich der Weg bis 41,30 USD öffnen. Oberhalb der 44,70 USD wäre hingegen eine Erholung bis 45,52 USD drin. (03.09.2020/ac/a/m)



