Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Mittwoch nochmals leicht aufwärts, was sich jedoch nicht lange durchsetzen konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen würden sich dabei um den gebrochenen kurzfristigen Aufwärtstrend bewegen.



Der Kursverlauf sei aus einer kleinen bärischen Flaggenformation nach unten ausgebrochen. Weitere Abgaben bis in den Bereich 58,00 USD könnten jederzeit folgen. Anschließend werde auch ein Test des Tiefs bei 55,86 USD wahrscheinlicher. Schaffe es der Kursverlauf hingegen über die 59,66 ‚USD hinaus, werde ein Test des Zwischenhochs bei 60,66 USD möglich. (17.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.