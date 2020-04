Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich an den Vortagen seitwärts weiter und brach dabei aus dem steilen kurzfristigen Aufwärtstrend aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der ausbleibende Verkaufsdruck nach dem Trendbruch lasse weiter steigende Notierungen bald möglich werden. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich 36,10 USD. Gehe es über dieses Niveau hinaus, werde ein Test der Hürde bei 39,59 USD möglich, bevor hier wieder ein Rücklauf anstehen dürfte. Abgaben unter 30,00 USD könnten alternativ den Weg in Richtung 27,08 USD öffnen. (14.04.2020/ac/a/m)





