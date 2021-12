Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Donnerstag zunächst erholen, scheiterte jedoch an der Hürde bei 73,05 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Davon ausgehend seien die Notierungen in Richtung des mittelfristigen Aufwärtstrends gerutscht.



Weitere Kursgewinne seien ausgehend vom mittelfristigen Aufwärtstrend möglich. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 73,05 USD. Gelinge ein Ausbruch über diese Hürde, könnte sich die Erholung auch bis 76,98 USD ausdehnen. Abgaben unter 67,43 USD dürften hingegen einen verstärkten Rücklauf bis 64,54 USD nach sich ziehen. (02.12.2021/ac/a/m)



