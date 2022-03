Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag wieder leicht nach oben, setzt diese Tendenz aber zunächst nicht fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es komme zu einem Test des steilen Aufwärtstrends der Vorwochen.



Weitere Kursgewinne seien bei Brent ausgehend vom Aufwärtstrend jederzeit möglich. Spielraum biete sich bis in den Bereich der 119,00 USD. Sollte Brent jedoch aus dem Aufwärtstrend fallen, vor allem bei einem Rutsch unter die 105,75 USD, drohe ein stärkerer Kursrückgang bis in den Bereich der 100,00 USD. Darunter könnte eine mehrtägige Korrektur bis 90,20 USD einsetzen. (14.03.2022/ac/a/m)





