Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Freitag stabil aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer starke Ausbruch über die 77,80 USD könnte an den kommenden Handelstagen noch deutlich nach oben führen. Spielraum biete sich zunächst bis 80,00 USD, später auch in Richtung der 82,00 USD. Ein Rücklauf bis auf das Ausbruchsniveau bei 77,80 USD könne jedoch jederzeit einkalkuliert werden. Rutsche Brent unter die 77,80 USD zurück, drohe alternativ ein Rückfall bis 76,11 USD. (27.09.2021/ac/a/m)