Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis brach nach dem steilen Anstieg in der Vorwoche zuletzt schnell wieder ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Oberhalb der bei 64,57 USD liegenden Unterstützung hätten sich die Notierungen jedoch stabilisieren können.



Es biete sich weiterhin die Chance, ausgehend von 64,57 USD wieder nach oben zu drehen. Spierlaum bis in den Bereich 67,63 USD sei gegeben, sollte sich Brent wieder über 66,00 USD nach oben absetzen. Wenn es jedoch unter 64,57 USD gehe, drohe eine stärkere Ausdehnung der Korrektur, welche dann auch bis in den Bereich 62,82 USD führen könne. (13.01.2020/ac/a/m)





