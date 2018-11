Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent gelang am Montag eine Stabilisierung, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen auf niedrigem Niveau fangen können, seien aber bereits an der Hürde bei 73,90 USD gescheitert.



Es biete sich die Chance, die Gegenbewegung noch weiter auszudehnen. Spielraum wäre bis in den Bereich des bei 74,70 USD liegenden Abwärtstrends vorhanden, bevor davon ausgehend aber neue Abgaben zu erwarten wären. Auf der Unterseite seien 72,15 USD dann jederzeit erreichbar. Halte diese Unterstützung nicht, könnte die Korrektur bis 70,81 USD schnell ausgedehnt werden. Erst oberhalb der 75,10 USD helle sich das Chartbild wieder auf. (06.11.2018/ac/a/m)





