Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Mittwoch weiter abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei unter die Unterstützung bei 28,63 USD zurückbewegt.



Der Abwärtstrend bleibe kurzfristig intakt, sodass weitere Abgaben möglich seien. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 24,51 USD. Würden es die Notierungen darüber wieder aufwärts schaffen, werde eine zweite große Erholungswelle möglich. Kurzfristig könnte sich das Chartbild oberhalb der 28,63 USD aufhellen, was einen Anstieg bis 31,26 USD ermöglichen würde. (16.04.2020/ac/a/m)



