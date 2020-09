Paris (www.aktiencheck.de) - Die Abwärtsbewegung setzte sich bei Brent nach einem Pullback an die Hürde bei 44,54 USD wie favorisiert fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei zu einem Rücklauf in den Einzugsbereich der bei 41,30 USD liegenden Unterstützungszone gekommen.



Die 41,30 USD könnten noch direkt erreicht werden, dort biete sich aber die Chance, eine Zwischenerholung einzuleiten. Spielraum wäre zunächst bis in den Bereich 43,15 USD gegeben. Würden es die Notierungen über diese Hürde hinaus schaffen, könnten auch 44,54 USD erreichbar werden. Unterhalb der 41,30 USD öffne sich der Weg in Richtung 39,59 USD. (07.09.2020/ac/a/m)



