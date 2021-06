Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Brent-Öl durchbrachen im Laufe des gestrigen Handelstages den wichtigen Widerstand bei 70 Dollar pro Barrel und erreichten den höchsten Stand seit Anfang März, da die OPEC+ sich darauf einigte, an ihrem Plan festzuhalten, die Fördermengen bis Juli schrittweise zu verringern, so die Experten von XTB.



Gleichzeitig hätten sich die Marktteilnehmer zuversichtlich gezeigt, dass die Kraftstoffnachfrage in den kommenden Monaten mit Beginn der Sommerfahrsaison in den USA steigen werde. Im weiteren Verlauf der Sitzung sei es den Käufern jedoch nicht gelungen, den Widerstand bei 71,37 Dollar zu überwinden, der mit der oberen Grenze des steigenden Kanals zusammenfalle, und der Preis habe sich auf die 70-Dollar-Marke zurückgezogen, die nun als wichtige kurzfristige Unterstützung fungiere. Betrachte man den Tageschart, so könne man feststellen, dass eine potenzielle Doppeltop-Formation aufgetaucht sei, was das Risiko einer größeren Abwärtsbewegung signalisiere. (02.06.2021/ac/a/m)



