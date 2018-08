Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte die Rally am Mittwoch direkt fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Anstieg ausgehend von den 75,59 USD gekommen, was einen steilen Aufwärtsimpuls nach sich gezogen habe.



Es biete sich die Chance, die Rally direkt weiter auszudehnen und noch den mittelfristigen Abwärtstrend zu erreichen, welcher derzeit bei 78,40 USD einen Widerstand darstelle. Davon ausgehend müsste nochmals mit einem Rückfall gerechnet werden. Komme es zu stärkeren Abgaben, welche auch unter den bei 76,30 USD derzeit liegenden steilen Aufwärtstrend der Vortage führen würden, könne eine Zwischenkorrektur bis 75,59 USD und anschließend in Richtung 73,90 USD vollzogen werden. (30.08.2018/ac/a/m)





