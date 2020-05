Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis setzte die Seitwärtsbewegung auch am Dienstag fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem weiteren Bruch des Intradayaufwärtstrends gekommen, was aber keinen Verkaufsdruck nach sich gezogen habe.



Nachdem der Aufwärtstrend der Vorwochen fast habe erreicht werden können, biete sich oberhalb der 29,00 USD wieder eine Chance für die Bullen. Ein Anstieg bis in den Bereich 31,26 USD sei wieder möglich. Werde diese Widerstandszone klar überwunden, biete sich oberhalb der 32,19 USD weiterer Spielraum bis in den Bereich 36,37 USD. Unterhalb der 28,50 USD drohe hingegen ein stärkerer Kursrückgang. (13.05.2020/ac/a/m)





