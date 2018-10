Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag nochmals deutlich nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei die Handelsspanne der Vortage nach oben verlassen und ein neues Rallyhoch aktiviert worden.



Es biete sich die Chance, die Rally weiter auszudehnen und innerhalb des steilen Trendkanals der Vorwochen in Richtung 85,00 USD anzusteigen. Spielraum sei zunächst aber nur bis 84,00 USD gegeben, dort könnte die obere Trendbegrenzung aufhalten. Sollte Brent unter die 82,52 USD zwischenzeitlich nochmals zurückfallen, müsste mit einem größeren Rücklauf in Richtung 81,08 USD gerechnet werden. (01.10.2018/ac/a/m)





