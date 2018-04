Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent kam es am Dienstag zunächst noch zu einer Ausdehnung der Rally, die neuen Hochs konnten aber nicht mehr lange gehalten werden, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



So sei der Ölpreis auch aus dem Aufwärtstrend der Vorwochen nach unten herausgerutscht.



Aktuell biete sich bei Brent die Möglichkeit, die Rally zu konsolidieren. Nach dem Verlassen des Aufwärtstrends könnte es zunächst zu einem Rücklauf bis zur Unterstützung bei 72,83 USD kommen, bevor davon ausgehend die Bullen wieder übernehmen könnten. Sollte auch die 72,83 USD-Marke klar unterschritten werden, drohe eine größere Zwischenkorrektur in Richtung der 71,25 bis 70,82 USD. Oberhalb der 74,50 USD könnte ein direkter Anstieg bis 75,44 USD nochmals folgen, was aber abzuwarten bleibe. (25.04.2018/ac/a/m)







