Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der Brent-Ölpreis konnte die Rally am Mittwoch nur noch moderat fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer Trendbruch könnte eine Zwischenkonsolidierung einleiten, welche auch wieder in Richtung der 62,86 USD führen könnte. Darüber biete sich die Chance, den Ausbruch auf der Oberseite zu bestätigen. Rutsche Brent aber auch unter die 62,86 USD zurück, seien Abgaben bis in den Bereich 61,91 USD möglich. (28.11.2019/ac/a/m)