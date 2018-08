Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis zeigte sich gestern freundlich und kletterte auf neue Wochenhochs hinaus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute pendle er sich in enger Handelsspanne seitwärts ein. Die Aufwärtsbewegung seit Donnerstag verlaufe in den Konturen eines Keils. Das sehr kurzfristige Chartbild habe leicht bullische Tendenz, so lange der Aufwärtstrend intakt sei.



Brent notiere wieder im Bereich des EMA50 auf Tagesbasis, wo bereits die Erholung der zweiten Julihälfte geendet habe. Ob der Wert jetzt wieder nach unten kippe, bleibe abzuwarten. Innerhalb der Seitwärtsrange seit Mitte Juli seien durchaus volatile Ausschläge in beide Richtungen möglich, ohne dass eine neue Trendbewegung starte. Erst ein Ausbruch aus der Range mit dem Bruch der Oberkante bei 75,57 bis 75,89 USD würde erste Kaufsignale mit Zielen bei 78,70 und 80,46 USD bringen. Rutsche der Preis unter 73,50 USD per Stundenschluss zurück, könne eine Abwärtswelle bis 72,30 und zur Rangeunterkante bei 71,25 USD folgen. (08.08.2018/ac/a/m)





