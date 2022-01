Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es an den Vortagen aus dem steileren kurzfristigen Aufwärtstrend heraus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich jedoch auf der Unterstützung bei 85,47 USD erneut fangen können.



Die Konsolidierung auf dem erhöhten Kursniveau könnte zunächst noch anhalten. Spielraum wäre dabei bis in den Bereich der 85,46 USD erneut gegeben. Oberhalb dieses Niveaus biete sich jederzeit die Chance, wieder bis in den Bereich 89,46 USD durchzustarten. Darüber würde sich ein neues Kaufsignal bieten. (25.01.2022/ac/a/m)



