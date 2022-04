Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent erholte sich am Dienstag wieder, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem klaren Ausbruch aus dem steileren Abwärtstrend der Vorwochen sowie auch über die Hürde bei 103,48 USD gekommen.



Mit der Ausbruchsbewegung sei ein kleines Kaufsignal aktiviert worden, welches weiter steigende Notierungen nach sich ziehen könnte. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 109,87 USD sowie an den knapp darunter liegenden gebrochenen Aufwärtstrend. In diesem Kursbereich bestehe die Möglichkeit eines Rücksetzers. Schaffe Brent den Ausbruch über 110,00 USD, öffne sich der Weg wieder bis 113,00 USD. (13.04.2022/ac/a/m)



