Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Mittwoch bereits wieder klar nach unten, nachdem die Notierungen an der Hürde bei 81,84 USD scheiterten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die letzten Zwischentiefs bei 79,22 USD seien erreicht worden.



Die Handelsspanne der Vortage könnte nun auch nach unten verlassen werden. Würden die Notierungen unter 79,22 USD abrutschen, wären Abgaben bis in den Bereich des gebrochenen längerfristigen Abwärtstrends bei 77,00 USD möglich. Oberhalb der 81,30 USD könnte sich das Chartbild alternativ aufhellen, wobei der Bereich der 81,84 USD weiter eine wichtige Hürde darstelle. Erst ein klarer Ausbruch über die 82,52 USD lasse den Weg nach oben wieder freier werden. (18.10.2018/ac/a/m)





