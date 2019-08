Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der Ölpreis Brent konnte sich am Freitag im Handelsverlauf zunächst erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDie Abwärtsbewegung könnte sich nach der am Donnerstag gezeigten Dynamik weiter fortsetzen. Abgaben bis in den Bereich der 60,23 USD und anschließend 59,42 USD seien möglich. Davon ausgehend wäre die Chance einer erneuten Erholung gegeben. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, müssten jedoch zunächst 62,91 USD wieder durchbrochen werden. Dann könnte eine Gegenbewegung in Richtung 63,81 bis 64,50 USD starten.(05.08.2019/ac/a/m)