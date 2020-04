Paris (www.aktiencheck.de) - Die Seitwärtsbewegung setzte sich bei Brent auch am Freitag weiter fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen auf der alten Unterstützung bei 27,08 USD entlang bewegt.



Es biete sich aktuell die Chance, eine Gegenbewegung oberhalb der 27,08 USD zu starten. Erst oberhalb der 29,00 USD werde es jedoch wieder bullischer, was Kursgewinne bis 31,26 USD einleiten könnte. Würden die Notierungen unterhalb der 27,08 USD weiter zurückrutschen, könnte sich die Abwärtsbewegung wieder in Richtung 21,64 USD beschleunigen. (20.04.2020/ac/a/m)





