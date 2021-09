Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Freitag innerhalb der Handelsspanne der Vorwochen wieder klar nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt sei auch die Hürde bei 73,65 USD fast wieder erreicht worden.



Mit dem knappen Ausbruchsversuch aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend biete sich die Chance, die Handelsspanne der Vorwochen nach oben zu verlassen. Schaffe es Brent auch über die 73,65 USD, öffne sich der Weg weiter in Richtung 76,11 USD. Zunächst müsse aber ein Scheitern an den 73,50 USD und ein nochmaliges Abrutschen in Richtung der 70,39 USD einkalkuliert werden. (13.09.2021/ac/a/m)



