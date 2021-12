Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte bereits am Freitag wieder ab und näherte sich der bei 72,48 USD liegenden Unterstützung, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese werde zum Wochenstart klar nach unten durchbrochen.



Weitere Abgaben in Richtung der 69,21 UISD seien möglich, bevor der Ölpreis in diesem Bereich auch auf den mittelfristigen Aufwärtstrend treffen dürfte. Hier biete sich die Chance einer nachhaltigen Erholung. Sollte Brent vorzeitig wieder über 72,48 USD ansteigen, helle sich das Chartbild kurzfristig nochmals auf. (20.12.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.