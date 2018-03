Paris (www.aktiencheck.de) - Auch am Montag zeigte sich Brent fest, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDamit biete sich die Chance, die Rally direkt weiter auszudehnen. Spielraum sei bis in den Bereich der 67,82 USD vorhanden. Werde dieses Niveau erreicht, dürften ein Rücklauf nochmals anstehen. Mittelfristig werde es oberhalb der 67,82 USD wieder interessant, da die Rally dann in Richtung der Hochs bei 71,25 USD ausgedehnt werden könnte. Ein Rückfall unter 65,30 USD sollte nun aber möglichst schon vermieden werden, da dies bis 64,04 USD führen könnte. (20.03.2018/ac/a/m)