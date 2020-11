Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag weiter aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei zuletzt auch über 45,20 USD auf ein neues Hoch absetzen können.



Es biete sich aktuell die Möglichkeit, die Rally verschärft auszudehnen. Spielraum sei dabei zunächst bis in den Bereich 46,50 USD gegeben, bevor nochmals ein Pullback anstehen könnte. Bereits auf dem bei 444,50 USD verlaufenden Aufwärtstrend der Vortage dürfte Brent in diesem Fall wieder gestützt werden. Würden die Notierungen unter 44,20 USD zurückrutschen, werde es bärischer. (23.11.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.