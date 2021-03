Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag seitwärts voran und setzte die Konsolidierung der Vortage bei nachlassender Volatilität fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich auf der Unterstützung bei 67,68 USD stabilisieren können.



Bisher zeige die Konsolidierung der Vortage den Charakter eines bullischen Wimpels. Ein Ausbruch daraus sei trendbestätigend zur Oberseite jederzeit möglich. Im Bereich oberhalb der 70,00 USD würde sich die Chance bieten, die Rally nachhaltig auszudehnen. Spielraum wäre in diesem Fall bis in den Bereich der 71,26 USD gegeben. Rutsche Brent aber unter 66,49 USD zurück, drohe eine deutlichere Zwischenkorrektur. (17.03.2021/ac/a/m)



