Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschließend habe der Abwärtstrend der Vortage überwunden werden können.



Es biete sich die Chance, die Erholung nach dem Rücksetzer auf den gebrochenen Abwärtstrend intraday auszudehnen. Spielraum wäre zunächst bis in den Bereich der 71,78 USD gegeben. Darüber könnte ein größeres Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 72,76 USD aktiviert werden. Bereits bei Abgaben unter 70,50 USD und einem Rückfall in den alten Abwärtstrend bestehe aber schon die Gefahr, 68,66 USD wieder zu erreichen. (10.05.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.