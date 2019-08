Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag erneut nach oben, scheiterte jedoch wieder unter der Hürde bei 61,28 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es bestehe die Möglichkeit, unter dieser Widerstandszone stärker nach unten zu drehen. Zunächst sei eine Abwärtswelle bis 59,46 USD drin. Sollte dieses Niveau nicht gehalten werden, könnten weitere Abgaben bis in den Bereich 58,30 USD folgen. Bullisch werde es wieder oberhalb der bei 61,47 USD liegenden Hürde. In diesem Fall werde auch der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend möglich. (30.08.2019/ac/a/m)



